Ставрополь, , 08:04 — REGNUM В структуре Ставропольского края появилось новое министерство. В новое ведомство преобразовано управление по молодежной политике, которое было уполномочено решать вопросы молодежи. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, инициатива создания министерства исходила от краевых активистов.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук» Grozmer.ru/

«Инициатива преобразования управления по молодежной политике в министерство принадлежит краевым активистам. Поддержал идею, поскольку она своевременна и принесет краю пользу. Теперь сама молодежь сможет разрабатывать правовые инициативы, предлагать изменения в краевом законодательстве», — написал глава субъекта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Владимиров задачами нового министерства станет создание необходимых условий для развития молодежных инициатив, для того чтобы подрастающее поколение ставропольцев стало «надежной опорой развития Ставропольского края в будущем».