Ставрополь, 20 сентября 2022, 08:04 — REGNUM В структуре Ставропольского края появилось новое министерство. В новое ведомство преобразовано управление по молодежной политике, которое было уполномочено решать вопросы молодежи. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, инициатива создания министерства исходила от краевых активистов.
Как отметил Владимиров задачами нового министерства станет создание необходимых условий для развития молодежных инициатив, для того чтобы подрастающее поколение ставропольцев стало «надежной опорой развития Ставропольского края в будущем».