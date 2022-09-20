Киев, , 19:51 — REGNUM В бывшей УССР не сложилась властная вертикаль, ее и не пытались строить. Об этом в интервью 20 сентября в интервью ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Дмитрий Фирташ Dmitryfirtash.com

«Это (б. УССР — ИА REGNUM) в принципе плохо управляемое государство, там единой системы элит и властной вертикали нет, её даже не строили. С этим были связаны огромные проблемы Запада в установлении надёжного внешнего управления Киевом», — заявил эксперт.

По слоам политолога, на Западе осознали, что без тотальной борьбы с влиянием крупного капитала подчинить Киев не получится, так как «любой олигарх является естественным ограничителем внешних влияний».

«До СВО у них с этим как-то не задавалось. Так что к событиям этого года киевский режим подошёл ещё с довольно большими возможностями для проявления своей политической воли, хотя и не очень-то этим пользовался. Зато в условиях российской спецоперации всё упростилось» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский принял ряд законов, которые так и не были введены в законодательство во время правления Петра Порошенко.