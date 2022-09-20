Кемерово, , 08:00 — REGNUM В Кемерове депутаты горсовета на внеочередной сессии 20 сентября приняли отставку мэра Ильи Середюка. Пост Середюк освободит по собственному желанию 22 сентября, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Илья Середюк Kemerovo.ru

Отмечается, что Илье Середюку вручили Золотой знак Кузбасса, которым награждают за выдающиеся заслуги перед регионом и особый вклад в любую из сфер жизнедеятельности. Постановление о награждении подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что Илья Середюк займёт должность председателя правительства региона.

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