Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе отмечается рост объёмов ввода жилья. Такие сведения за январь–август сообщает Росстат.

Строительство жилья

В Тюменской области прирост составил 68,3%. Всего там было введено 1222,2 тыс. кв м. жилья. На Ямале объёмы выросли до 49%, 104,6 тыс. кв. м., а в Курганской области — на 44,4%, до 209,5 тыс. кв. м.

Челябинская область показала прирост в 30,3%, до 1371,2 тыс. кв. м. Югра — 17,4%, до 535,2 тыс. кв. м. А меньше всех прирост зафиксирован в Свердловской области, всего 12,1%. При этом там ввели больше всего жилья — 1806,1 тыс. кв. м.