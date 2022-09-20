Владивосток, , 07:57 — REGNUM Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России в связи с тайфуном «Нанмадол» повысил штормовую готовность в пунктах базирования и на маршрутах перехода кораблей. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ТОФ.

Корабли Тихоокеанского флота Mil.ru

пресс-служба ТОФ «В большинстве районов действует штормовая готовность номер три, в отдельных местах дислокации сил флота степень готовности повышена до второй категории».

В сообщении подчёркивается, что надвигающийся циклон «не повлиял на выполнение поставленных задач» боевой подготовки кораблями и судами ТОФ. Приход тайфуна был своевременно спрогнозирован, действия сил флота в море скорректированы, часть кораблей укрыты на безопасных якорных стоянках.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Нанмадол», который за двое суток прошёл по значительной части территории Японии, привёл к гибели двух человек, при одном пропавшем без вести и более 120 пострадавших.

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