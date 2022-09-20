Благовещенск, , 08:05 — REGNUM В Амурской области неизвестные взломали сайты информагентств. Накануне хакерской атаке подвергся портал Amur.info, сообщает телеграм-канал «Благовещенск №1». Это уже не первый случай подобных актов за последнее время.

Хакер

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На сайтах амурских СМИ размещают информацию, дискредитирующую действия органов власти России и журналистов. В том числе представителей СМИ обвиняют в пропаганде. Сообщение изобилует резкими выражениями и содержит нецензурные слова и оскорбления.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года злоумышленники атаковали сайты ряда крупнейших российских изданий, в том числе ТАСС, «Коммерсанта», «Фонтанки», «Известий», РБК, Forbes. Также были взломаны сайты белорусских изданий.