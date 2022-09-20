Омск, 20 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Омске по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проводится доследственная проверка по обращению депутата Госдумы в отношении новоизбранного депутата Омского городского совета. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, сообщается, что после победы в муниципальных выборах депутат вместе с коллегой по партии в ходе бытового конфликта с соседкой пыталась ворваться к ней в квартиру. Потерпевшая написала заявление в полицию, после этого депутат потребовала продать жильё и съехать.

В СК уточнили, что в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. Действиям депутата будет дана правовая оценка.

«О результатах проверки будет доложено председателю Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Омске состоялись выборы депутатов горсовета VII созыва. По результатам выборов в муниципальный парламент вошли представители трёх политических партий и один самовыдвиженец.

По данным Следственного комитета и омских СМИ, речь идёт о депутате от партии «Справедливая Россия — За правду».

Читайте также: В новый состав горсовета Омска вошли представители трёх партий