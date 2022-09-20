Чита, , 07:53 — REGNUM В Забайкальском крае завершается регистрация кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут 16 октября, сообщает телеграм-канал избиркома региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выборах глав Зулумайского муниципального образования (МО) и Кимильтейского сельского поселения Зиминского района, Молькинского и Балаганкинского МО Усть-Удинского района зарегистрированы по два кандидата.

За пост главы Шебертинского МО Нижнеудинского района ведут борьбу три претендента. На досрочных выборах главы Нижнезаимского МО Тайшетского района документы на регистрацию представили два кандидата, главы Нижнеиретского МО Черемховского района — четыре.

Помимо этого, на третье воскресенье октября назначены выборы депутатов думы Кимильтейского МО, в кампании участвуют 18 кандидатов (10 от «Единой России» и 8 от ЛДПР).

На выборах в думу Тутурского МО зарегистрированы 9 кандидатов (6 от «Единой России» и 3 самовыдвиженца), думу Бабагайского МО — 12 кандидатов (10 от «Единой России» и 2 самовыдвиженца), думу Владимирского МО — 8 (7 от «Единой России» и 1 самовыдвиженец), думу Шебертинского МО – 11 кандидатов (10 от «Единой России» и 1 самовыдвиженец).

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 октября 2022 года в Забайкальском крае назначены выборы органов местного самоуправления во вновь созданных муниципальных округах: Акшинском, Александрово-Заводском и Нечинско-Заводском.

Читайте также: Забайкалье готовится к выборам органов местного самоуправления