Херсон, 20 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Указы Владимира Зеленского не обладают юридической силой и никак не относятся к Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Стремоусова, бандеровцы не могут диктовать свои правила и навязывать свои законы руководству и жителям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Кирилл Стремоусов заявил, что население Херсонской области ненавидит Владимира Зеленского из-за непрекращающихся обстрелов региона со стороны Киева. 18 сентября Кирилл Стремоусов сообщил, что его и главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо пытались убить по личному указанию Владимира Зеленского.