Чебоксары, , 07:50 — REGNUM В Чувашии регистрируют последствия обрушившегося на республику ураганного ветра и ливней. Отключения электроэнергии произошли в шести муниципальных образования, сообщает управление МЧС по республике.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным спасателей, вечером 19 сентября сильный ветер привёл к локальным отключениям электроэнергии в шести населённых пунктах шести районов: Канашском, Комсомольском, Красночетайском, Чебоксарском, Цивильском и Ядринском.

Также зарегистрированы падения деревьев и повреждения крыш зданий. О других происшествиях не сообщается.

В ведомстве заявляют, что на месте аварий работают силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, минобразования Чувашии ранее сообщало, что ураганным ветром снесло часть крыши колледжа имени Н. В. Никольского. Руководство образовательного учреждения организовало восстановительные работы.

Отметим, что вечером 19 сентября в Чуваши объявили жёлтый уровень опасности из-за ливней, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее ураганный ветер прошёлся по Чувашии 27 июня 2022 года, из-за удара молнии погиб один человек. Более всего пострадали Ибресинский, Канашский и Комсомольский районы, где был введён режим ЧС межмуниципального характера. Власти отмечали, что в 11 населённых пунктах повреждена кровля более 70 зданий.

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