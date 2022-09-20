Сеул, , 07:45 — REGNUM Режиссёр проекта Lies of P Чхве Джи-Вон заявил, что ему нравится то, что его игру сравнивают с Bloodborne. Об этом 20 сентября сообщает портал GamesRadar.

Прокачка оружия в Lies of P Скриншот из трейлера игры

«Я сам очень большой поклонник Bloodborne», — признался Джи-Вон во время беседы с журналистами, отметив, что для него является «большой честью» то, что его проект сравнивают с игрой японской студии FromSoftware 2015 года. «Так что я очень польщен», — добавил разработчик.

Напомним, разработкой Lies of P занимается южнокорейская студия NEOWIZ. Ожидается, что релиз игры состоится в 2023 году, пока компания не назвала точную дату выхода. Игра создаётся по мотивам сказки Карло Коллоди «Пиноккио». Ранее NEOWIZ опубликовала системные требования ПК-версии Lies of P.

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