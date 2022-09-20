Заиграевский район, Бурятия, , 07:44 — REGNUM В Бурятии взрывотехники ОМОН обезвредили гранату, найденную жительницей села Унэгэтэй Заиграевского района на приусадебном участке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного округа Росгвардии.

Граната образца 1915 года, найденная в Бурятии Росгвардия. Восточный округ

О находке женщина сообщила в полицию. Прибывшие на место специалисты установили, что найденный предмет является гранатой системы «Милс» образца 1915 года, со следами коррозии.

«Находку росгвардейцы вывезли за пределы населенного пункта и обезвредили ствольным разрушителем», — отметили в ведомстве.

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