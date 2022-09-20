Кемерово, 20 сентября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Мы всё выдержим, потому что правильно всё делаем. Такое мнение высказал ветеран угольной отрасли из Кузбасса, кавалер знака «Шахтёрская слава» Владимир Меднов, обращаясь к участникам спецоперации на территории бывш. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Ребята, которые находятся там, воины, сыны наши, добейте до конца этих гадов, — сказал он, обращаясь к российским военным. — Поколения будут помнить, что вы защитили нашу Россию. Родина всегда была и есть одна. Ваши дети, внуки и правнуки будут гордиться вами за то, что вы победили, остановили фашизм».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в результате обстрела ВСУ посёлка городского типа Пришиб (Запорожская область, территория б. УССР) погибли две женщины. Ещё три человека были тяжело ранены. Ракетный удар бандеровские боевики нанесли из РСЗО HIMARS.

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