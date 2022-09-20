Иркутск, , 07:41 — REGNUM Пожароопасный сезон в лесах объявлен оконченным в пяти северных районах Иркутской области, сообщает 20 сентября телеграм-канал правительства региона со ссылкой на приказ министра лесного комплекса региона Владимира Читоркина.

Пожары в Приангарье МЧС

С 20 сентября пожароопасный сезон считается закрытым на землях лесного фонда в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском лесничествах.

«Сейчас в этих пяти районах установилась устойчивая дождливая погода, в лесах отсутствует пожарная опасность. 25 сентября будет считаться датой окончания пожароопасного сезона еще в четырех районах на территории Жигаловского, Илимского, Нижнеилимского, Северного и Усть-Кутского лесничеств», — сообщил Владимир Читоркин.

Напомним, накануне, 19 сентября, собралось, что за сутки в Иркутской области обнаружено и ликвидировано два возгорания в лесу.

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