Пермь, , 07:40 — REGNUM На Западном обходе Перми вечером 19 сентября произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика. По предварительным данным, пострадали 11 человек, сообщают СМИ.

ДТП 40.мвд.рф

КамАЗ врезался в автобус, который следовал по маршруту № 80. Из-за ДТП пришлось менять схему движения общественного транспорта. Автобусы временно начали курсировать через Кондратово. Об этом проинформировал муниципальный департамент транспорта в своём телеграм-канале.

В результате аварии девять человек получили ушибы, двое доставлены больницу, пишет портал 59.ru . По факту аварии полиция проводит проверку.

Добавим, в августе на территории Прикамья произошло 198 ДТП. В них погиб 21 человек, травмы получили 252 человека.