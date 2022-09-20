Благовещенск, 20 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями вырос в Амурской области. Эпидпорог превышен на 42%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Ponchikov.net ОРВИ

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Много людей болеют в Благовещенске, Свободном, Шимановске, а также в Бурейском, Благовещенском, Ивановском, Константиновском, Ромненском, Архаринском, Михайловском и Шимановском районах.

Циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Остаётся высоким уровень заболеваемости внебольничными пневмониями. Амурчан просят не отправлять детей в школы и детские сады с симптомами ОРВИ во избежание дальнейшего распространения инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень заболеваемости ОРВИ также в Пензенской области. Там эпидпорог превышен на 154%.