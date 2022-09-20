Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Оренбурге внедряют новую маршрутную сеть общественного транспорта. Переход на новый формат перейдёт в 2023 году. Об этом заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусы, которые поступят в Оренбург пресс-служба администрации Оренбурга

«В настоящее время в Оренбурге готовится новая маршрутная сеть с новыми маршрутами. По условиям конкурса перевозчикам будет необходимо производить замену своего подвижного состава. Планируем, что к 1 июля 2023 мы завершим переход на новую схему. Старт намечен на ноябрь этого года», — сказал Кудинов.

Напомним, ранее в горадминистрации заявили о всплеске жалоб горожан на перевозчиков. Оренбуржцы массово жаловались на хамство водителей и нежелание принимать безналичную плату за проезд.

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