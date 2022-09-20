Красноярск, 20 сентября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Владислав Логинов, избранный в сентябре 2022 года мэром Красноярска, завёл Telegram-канал. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Логинов

«Красноярцы, друзья, коллеги, здравствуйте! С сегодняшнего дня начинаю общаться с вами в социальных сетях. Выбрал две площадки — страницу «ВКонтакте» и канал в Telegram», — пишет Логинов 20 сентября.

По его словам, личную страницу в ВК он завёл давно, «но не заполнял её, только смотрел то, что нравилось». А телеграм-канал он завёл впервые.

«Сразу скажу, что помогать мне в этом процессе будут специалисты пресс-службы», — подчеркнул он.

Логинов отметил, что соцсети — «это возможность получать обратную связь и быть в диалоге с жителями Красноярска». Страницы мэра будут открыты для комментариев. Сотрудникам районов и подразделений мэр поручил реагировать на замечания красноярцев и «делать всё возможное» для решения их проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэром Красноярска был Сергей Ерёмин. Он ушёл в отставку в июле 2022 года, став заместителем губернатора Красноярского края. Нового главу столицы края депутаты горсовета выбрали по конкурсу. Им стал 55-летний Владислав Логинов. Ранее он являлся первым заместителем главы города.

16 сентября состоялась инаугурация нового мэра Красноярска Владислава Логинова.