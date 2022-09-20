Саратов, , 07:33 — REGNUM В Саратове после ДТП с маршрутным такси были госпитализированы 17 человек, включая трёх девушек, ещё одна пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

ДТП в Саратове t. me/mediamvd

пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области «17 человек госпитализированы, одному оказана медпомощь. Женщина 1965 года рождения после оказания помощи отпущена».

По данным ведомства, в ДТП пострадали две 16-летние и одна 17-летняя девушка. Водитель маршрута №57, который не справился с управлением и допустил столкновение автобуса со столбом, также был госпитализирован с травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове организована прокурорская проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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