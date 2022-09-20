Южно-Сахалинск, , 07:33 — REGNUM Сахалин захлестнула волна подпольных боев без правил среди детей, сообщили в телеграм-канале «ЧП Сахалин».

Бой OpenClipart-Vectors

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Тревогу забили родители, которые рассказали подробности поединков и предоставили видео. Подростки дерутся за деньги в Холмске, Тымовском и Охе. Бои проводятся в вечернее время на задворках школ, площадках, во дворах. В них принимают участие члены бойцовского клуба.

Посмотреть на поединки приходят от 50 до 100 человек.

Сообщается, что бои пользуются огромной популярностью среди подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирный боксёрский совет (WBC) не будет допускать к соревнованиям спортсменов-трансгендеров.