Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чебоксарах из-за прошедшего ураганного ветра снесло часть крыши колледжа имени Н. В. Никольского. Об этом сообщает министерство образования и молодёжной политики Чувашии.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Вечером 19 сентября на Чебоксары обрушился штормовой ветер с ливнями. В ведомстве отмечают, что из-за непогоды снесло часть крыши государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н. В. Никольского» (подведомственное министерству образования).

Руководством учреждения начата работа по восстановлению кровли с частичной заменой обрешётки.

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что вечером 19 сентября местами по Чувашии ожидаются ливни, гроза и град с порывами ветра до 20 метров в секунду. Был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM , 20 сентября в Чувашии сохранится +20 градусов, но погода будет ветреной, 23 сентября похолодает до +11…+13 градусов. Тёплая погода вернётся в конце сентября — начале октября.

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