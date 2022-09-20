Горно-Алтайск, , 07:31 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием школьника в Горно-Алтайске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП в Горно-Алтайске МВД Республики Алтай

По данным полиции, рано утром 19 сентября 14-летний подросток на рулём ВАЗ-21 124 не справился с управлением, слетел в кювет, после чего въехал в автомобиль Nissan Serena. В результате отечественная машина оказалась на крыше иномарки.

Подростка доставили в республиканскую детскую больницу. Как выяснилось, в момент аварии он был пьян, в литре выдыхаемого воздуха у него обнаружили 0,455 миллиграмм алкоголя (при допустимой норме 0,16 мг/л).

Правоохранители составили материалы, которые передали в комиссию по делам несовершеннолетних, для привлечения к административной ответственности его законных представителей.

«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося, в том числе действиям законных представителей, допустивших нахождение несовершеннолетних в ночное время, а также органов системы профилактики», — добавили в прокуратуре.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае «Лада» после ДТП оказалась на крыше «Ниссана»