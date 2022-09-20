Вашингтон, 20 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер заверил геймеров, что компания практически готова выпустить на рынок дискретную видеокарту Arc A770. Публикацию он разместил 20 сентября на своей странице в соцсети.

Видеокарты

Глава Intel сопроводил пост фотографией, на которой он запечатлён с устройством в руках. «Сейчас мы получаем первую партию карт A770, готовых к розничной продаже… в восторге!» — написал Гелсинджер. К сожалению, пока он не назвал точную дату начала продаж.

Отметим, что Arc A770 станет первой дискретной высокопроизводительной видеокартой Intel, ранее в этом сегменте компании были представлены только устройства начального уровня. Ожидается, что линейку новых видеокарт компания представит в рамках мероприятия Innovation, которое состоится 27 сентября 2022 года.