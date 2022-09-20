Барнаул, , 07:28 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», дорожники отремонтировали 12 километров трассы Алтай — Кузбасс, сообщает «Алтайавтодор». Работы проводились в Залесовском и Тальменском районах. Помимо этого, специалисты обновили двухуровневую развязку, которая является выходом на федеральную дорогу «Чуйский тракт».

Дорога Алтай — Кузбасс Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Это трасса входит в опорную сеть региона, по ней осуществляется автобусное сообщение, также высокая интенсивность движения за счет того, что она соединяет Алтайский край и Кемеровскую область, поэтому ремонт данного направления очень важен для нас. На протяжении шести лет мы ремонтируем дорогу, за эти годы привели в нормативное состояние более 50%», останавливаться не планируем, ремонт будет продолжен и дальше», — пояснил Арман Жумабаев, начальник отдела ремонта и содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор».

На трех участках были выполнены мероприятия по срезке изношенного дорожного полотна, устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин щебнем, замене барьерного ограждения, также установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли горизонтальную разметку.

Стоимость ремонта трех участков составляет более 200 млн рублей.

«Как раз на прошлой неделе ездил в командировку в Залесово и имел возможность лично протестировать отремонтированный участок трассы Алтай — Кузбасс. В принципе, эта автодорога и так была неплохой, но после ремонта стала ещё лучше. Отрадно, что процесс приведения автомобильных дорог Алтайского края в нормативное состояние, их расширения и обустройства дорожной инфраструктуры носит системный характер и продолжается.

Конечно есть основные задачи — на мой взгляд, это расширение Чуйского тракта и трассы на Новосибирск — но и других дорогах Алтайского края не стоит забывать, в том числе как раз о трассе Алтай — Кузбасс, федеральной трассе до Кулунды и границы с Казахстаном, а также о межмуниципальных дорогах, некоторые из которых, к сожалению, по-прежнему находятся в весьма удручающем состоянии», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайском крае за 2022 год будет отремонтировано более 180 объектов, на сегодняшний день дорожные работы ведутся на 103 участках дорог.

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