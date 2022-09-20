Тегеран, , 08:05 — REGNUM 19 сентября Соединенные Штаты внесли три иранских грузовых самолета в свой список самолетов, нарушающих американский экспортный контроль, обвинив их в том, что они находятся на службе Российской Федерации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство торговли США сообщило, что три самолета Boeing 747 эксплуатируются авиакомпаниями Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air. Они перевозили товары, в том числе электронные изделия, в Россию, явно нарушая экспортный контроль США в отношении Москвы в связи с украинским кризисом.

Информационное агентство отмечает, что департамент США заявил, что вместе с тремя иранскими самолетами в настоящее время в списке Вашингтона насчитывается 183 самолета за очевидные нарушения американского экспортного контроля.

По данным агентства, недавно ставшие мишенью иранские авиакомпании уже подверглись целому ряду ограничений со стороны правительства США.

В недавнем интервью телеканалу CBS президент Ирана Ибрагим Раиси поднял вопрос о том, почему США вводят новые санкции против страны, если Вашингтон хочет достичь соглашения о возобновлении иранской ядерной программы 2015 года.

Раиси также заявил, что антииранские меры очень жестоки, и для его страны важно, чтобы санкции были сняты.