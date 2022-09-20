Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 19 сентября Соединенные Штаты внесли три иранских грузовых самолета в свой список самолетов, нарушающих американский экспортный контроль, обвинив их в том, что они находятся на службе Российской Федерации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Министерство торговли США сообщило, что три самолета Boeing 747 эксплуатируются авиакомпаниями Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air. Они перевозили товары, в том числе электронные изделия, в Россию, явно нарушая экспортный контроль США в отношении Москвы в связи с кризисом на территории бывш. УССР.

Информационное агентство отмечает, что департамент США заявил, что вместе с тремя иранскими самолетами в настоящее время в списке Вашингтона насчитывается 183 самолета за очевидные нарушения американского экспортного контроля.

По данным агентства, недавно ставшие мишенью иранские авиакомпании уже подверглись целому ряду ограничений со стороны правительства США.

В недавнем интервью телеканалу CBS президент Ирана Ибрагим Раиси поднял вопрос о том, почему США вводят новые санкции против страны, если Вашингтон хочет достичь соглашения о возобновлении иранской ядерной программы 2015 года.

Раиси также заявил, что антииранские меры очень жестоки, и для его страны важно, чтобы санкции были сняты.