Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 19 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что санкции, терроризм, война и кровопролитие являются результатом одностороннего подхода, отметив, что Организация Объединенных Наций должна представлять не только могущественные страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана сделал это замечание, когда прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-м саммите Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Организация Объединенных Наций должна представлять все страны, а не только могущественные государства, подчеркнув, что существует ряд глобальных вопросов, которые могут быть рассмотрены на таких мероприятиях, как саммит Генеральной Ассамблеи.

Раиси сообщил, что эти вопросы включают санкции, которые крупные державы используют в качестве инструмента давления на другие страны. «Страны-мишени ответят взаимностью, и это создаст ситуацию, угрожающую миру и спокойствию», — заявил иранский президент.

Он также подчеркнул, что еще один вопрос, который следует рассмотреть, — это терроризм и его поддержка, а также война и кровопролитие, против которых выступают все угнетенные государства.