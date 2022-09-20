Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Экспорт Ирана в африканские страны за первые пять месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 августа 2022 года) вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Африка

Эта цифра была объявлена Рухоллой Латифи, представителем Таможенной администрации Ирана, во время его выступления на собрании, целью которого была оценка торговых возможностей Ирана и Африки.

Латифи отметил, что импорт Ирана из африканских стран за указанный период вырос на 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнув, что в торговле Исламской Республики с континентом участвуют 55 стран.

Он пояснил, что за первые пять месяцев текущего иранского года между Ираном и Африкой было продано в общей сложности 1,354 миллиона тонн товаров на сумму741 122 922 доллара.

«Экспорт Ирана составил 1 311 647 тонн товаров на сумму696 731 412 долларов. Иранская продукция была отправлена в 37 африканских стран, в то время как импорт в страну составил 42 629 тонн товаров на сумму44 391 510 долларов», — сообщил Латифи.

Он также заявил, что ЮАР, Мозамбик, Судан, Нигерия и Гана являлись ключевыми пунктами назначения иранских товаров.