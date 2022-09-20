Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Слушания по ирано-американскому делу, открывшиеся 19 сентября в Гаагском суде, начались с аргументов Ирана против США в присутствии представителей двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

На этих заседаниях, которые пройдут до 23 сентября во Дворце мира в Гааге, суд обсудит незаконные ограничения, введенные США в отношении иранского бизнеса, а также законодательные, исполнительные и судебные меры, противоречащие международному праву и принятые властями США для конфискации и изъятия имущества иранских государственных компаний, включая 2 миллиарда долларов из активов центрального банка.

Законодательство, противоречащее международному праву, обычаям и принципам иммунитета правительств и их собственности, а также дискриминационное законодательство, направленное на ограничение деятельности иранских компаний, входят в число других положений, содержащихся в законопроекте о жалобах Ирана по этому делу.

3 февраля 2021 года Международный суд отклонил возражение США относительно «Предполагаемых нарушений Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года».

Иран подал иск в Международный суд против повторного введения односторонних санкций США, поскольку 8 мая 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и ввел санкции против Ирана в ноябре того же года.