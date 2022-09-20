Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Иранский фильм «Третья мировая война» режиссера ХоуманаСейеди будет претендовать на премию «Оскар» в 2023 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 сентября.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Ранее в Италии иранец Мохсен Танабанде получил премию Orizzonti (Горизонты) за лучшую мужскую роль на 79-м Венецианском международном кинофестивале. Танабанде был удостоен приза в номинации «Orizzonti» за роль в фильме Хоумана Сейеди «Третья мировая война».

Фильм рассказывает историю рабочего по имени Шакиб, который теряет свою жену и ребенка во время землетрясения, а затем встречает глухую девушку по имени Ладан.

Шакиб находит работу в качестве строителя на стройплощадке, которая на самом деле является съемочной площадкой фильма о зверствах, совершенных Гитлером.