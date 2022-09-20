Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 19 сентября главы организаций по стандартизации Ирана и Южной Кореи подчеркнули важность развития отношений в рамках подписания исполнительной программы и меморандума о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Глава Национальной организации по стандартизации Ирана Мехди Эслампана встретился с главой отдела стандартов Южной Кореи в кулуарах Ежегодной встречи ISO 2022.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании и подписания исполнительного плана и меморандума о взаимопонимании.

Ежегодное собрание ISO является ключевым событием в календаре организации, включающим тематические сессии, сетевые возможности, заведение Генеральной Ассамблеи ISO и соответствующие совещания по вопросам управления.

Согласно данным IRNA, в текущем году встреча проходит в Абу-Даби (ОАЭ).