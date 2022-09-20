Тегеран, , 08:49 — REGNUM 19 сентября исполнительный директор департамента министерства дорожного и городского развития Ирана по вопросам коммерциализации Амин Тарфа заявил: «Мы пытаемся запустить прямую железную дорогу из Китая в Иран, что является позитивным знаком в рамках поддержки и укрепления членства в Шанхайской организации сотрудничества в транзитно-транспортном секторе». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая перед журналистами агентства Mehr, Тарфа заявил, что членство в Шанхайской организации сотрудничества может подготовить почву для создания экономической стабильности и увеличения торгового потенциала между странами.

«Когда объем торговли между странами увеличится, сферы транспорта и транзита также будут испытывать рост», — подчеркнул он.

«В соответствии с расширением сотрудничества с Китаем мы пытаемся возродить прямую железную дорогу из Китая в Иран, которая начинается из Шанхая», — заявил иранский представитель.

Он также призвал устранить препятствия в торговле с другими странами, стремясь оказать положительное влияние на транзит.