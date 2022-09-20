Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Двигатель самолета Fokker, принадлежащего иранской авиакомпании Aseman Airlines, загорелся в аэропорту Мехрабад рано утром 19 сентября. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Инцидент произошел, когда пассажиры находились на борту; между тем, никто из пассажиров самолёта не пострадал, поскольку пожарные прибыли своевременно, чтобы потушить пожар.

Согласно данным местных СМИ, самолет иранской авиакомпании должен был вылететь из Тегерана в Бушер (юго-запад Ирана), но его двигатель загорелся по неизвестным причинам.

Один из пассажиров сообщил агентству Mehr, что внутренний рейс, который был запланирован на 05:00 по местному времени, был совершен на час позже через альтернативный рейс.