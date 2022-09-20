Тегеран, 20 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 19 сентября председатель Торговой палаты Тебриза (Иран) заявил, что объем торговли между Ираном и Россией не пропорционален истории двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Выступая на встрече с находящимся с визитом президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Юнес Джаэле заявил, что в связи с недавними санкциями против России удивительно, что российские банки соблюдают санкции против иранских бизнесменов.

Он призвал иранские и российские банки проявлять активность в области обмена риала на рубль. Джаэле также отметил, что Иран является ценной возможностью для России благодаря своему доступу к Ближнему Востоку и Северной Африке.

В другом месте своего выступления он подчеркнул роль Торговой палаты Тебриза в формировании подходящей совместной рабочей группы для активного участия в экспорте из Российской Федерации.

По словам Джаэле, эти мощности могут быть использованы для экспорта российских товаров в соседние с Ираном государства, такие как Пакистан и Ирак.

Он также отметил важность запуска судоходной линии Анзали — Махачкала — Астрахань.