Пекин, 20 сентября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо седьмой ЭКСПО «Китай — Евразия», которая открылась в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает 19 сентября газета China Daily.

antilong Си Цзиньпин

Полный жизненных сил и потенциала для развития, Евразийский континент является ключевым регионом для международного сотрудничества по совместному строительству «Пояса и пути», говорится в письме Си Цзиньпина.

В последние годы китайский Синьцзян в полной мере использовал преимущества своего местоположения, чтобы активно продвигать строительство основного района Экономического пояса Шелкового пути и содействовать взаимосвязанности, взаимовыгодному сотрудничеству и общему развитию между Китаем и странами Евразии, при этом были достигнуты положительные результаты, сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай готов работать с другими странами для продвижения духа Шелкового пути, который включает в себя мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимное обучение, а также общие выгоды, а выставка «Китай — Евразия» является прекрасной платформой для этого.

Между тем, Китай готов работать с другими странами, чтобы добиваться высоких стандартов и устойчивого развития, приносящего пользу людям, а также исследовать новые сферы для евразийского сотрудничества, поднять сотрудничество на новый уровень и способствовать общему развитию и процветанию, добавил Си Цзиньпин.

Выставка проводится совместно Министерством коммерции КНР, Министерством иностранных дел Китая, Китайским советом по содействию международной торговле и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района.