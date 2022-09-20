Тегеран, , 08:51 — REGNUM Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) имеет большое значение для уклонения от введенных США санкций и преодоления доминирования доллара и евро, заявил иранский экономист. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 сентября.

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Аббас Алави Рад, член Международной иранской экономической ассоциации (IIEA), заявил агентству IRNA, что многосторонние финансовые контракты считаются хорошим механизмом для преодоления доминирования доллара и евро, причем полное присоединение Ирана к ШОС может создать разнообразные денежные системы.

Алави Рад также отметил, что сроки вступления важны для Исламской Республики, поскольку она находится под жестокими санкциями, поэтому членство может предоставить Ирану экономические, политические и региональные преимущества.

«Государства-члены ШОС уже осуществляют соответствующие взаимодействия с Ираном, например, Индия, Китай и Россия увеличивают экономические обмены с Исламской Республикой», — подчеркнул он.

Что касается внешней торговли, некоторые государства-члены ШОС, такие как Армения, имеют экономические связи с Ираном; таким образом, расширение торговых связей будет выгодно Тегерану как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.