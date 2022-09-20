Новосибирск, 20 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту демонтажа в Новосибирске памятного знака, посвящённого 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову установить все обстоятельства демонтажа памятника и обеспечить выполнение комплекса мер по его полноценной реставрации, — уточнили в СКР. — Также глава ведомства дал поручение доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела, ход которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства».

Напомним, что ранее по поручению Бастрыкина по данному факту было возбуждено уголовное дело — по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

А накануне стало известно, что после разросшегося резонанса стелу, которую демонтировал застройщик участка возле торгового центра «Роял парк», вернули на место.

Читайте также: Власти Новосибирска решили «не нагнетать ситуацию» и вернули стелу на место

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 августа 2022 года в Калининском районе города Новосибирска была демонтирована стела в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обеспокоенные новосибирцы обратились в СКР. Было возбуждено уголовное дело. Свою проверку организовала и прокуратура. По её итогу мэру Новосибирска Анатолию Локтю было внесено представление. Однако, сам Локоть заявил, что речи о сносе не шло и якобы для стелы, которая по его словам, была уже в плохом состоянии, после реставрации хотели подыскать новое место.