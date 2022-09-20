Тегеран, , 08:52 — REGNUM 19 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что никаких встреч и переговоров с официальными лицами США во время его пятидневного визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН проводиться не будет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

«Присутствие в ГА ООН — это возможность выразить точку зрения Исламской Республики Иран», — заявил Раиси журналистам перед отъездом в Нью-Йорк. Как подчеркнул президент, его визит проходит по приглашению главы ООН для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Он отметил, что это шанс, которым следует воспользоваться, чтобы выразить протест против угнетения, продолжающегося против великой иранской нации.

Говоря о своих планах, президент сообщил, что проведет двусторонние переговоры с главами государств-участников. Он подчеркнул, что в планы также входит встреча с иранцами, проживающими в Соединенных Штатах.

В конце своего выступления президент выразил надежду представить иранскую нацию «в лучшем свете» и оказать значительное влияние на угнетенные мусульманские народы по всему миру.