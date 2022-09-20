Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Проект Menyr, авторы которого позиционируют своё творение как «движок для повествований», набирает популярность. Об этом 20 сентября сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Menyr представляет собой набор инструментов, позволяющий геймерам создавать разнообразные миры для ролевых игр, а также потом играть в эти игры. Как отмечает издание, разработчики запустили краудфандинговую кампанию в сентябре 2022 года и менее, чем за две недели она не просто достигла цели по финансированию ($45 тыс.), но и и превысила показатели в четыре раза ($188,5тыс.). Примечательно то, что они хотят распространять Menyr по бесплатной модели, а участники краудфандинговой кампании просто получают доступ к некоторым предметам «движка».

Для справки: над проектом работает небольшая французская студия NOG, ранее сотрудничавшая с Electronic Arts и Ubisoft и специализировавшаяся обычно на «движке» Unreal Engine. Компания заявила, что её инструмент позволит создавать миры размером до 60 квадратных миль (около 96 кв. км). В августе 2022 года разработчики представили трейлер, демонстрирующий возможности Menyr.

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