Вашингтон, 20 сентября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Проект Menyr, авторы которого позиционируют своё творение как «движок для повествований», набирает популярность. Об этом 20 сентября сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Menyr представляет собой набор инструментов, позволяющий геймерам создавать разнообразные миры для ролевых игр, а также потом играть в эти игры. Как отмечает издание, разработчики запустили краудфандинговую кампанию в сентябре 2022 года и менее, чем за две недели она не просто достигла цели по финансированию ($45 тыс.), но и и превысила показатели в четыре раза ($188,5тыс.). Примечательно то, что они хотят распространять Menyr по бесплатной модели, а участники краудфандинговой кампании просто получают доступ к некоторым предметам «движка».

Для справки: над проектом работает небольшая французская студия NOG, ранее сотрудничавшая с Electronic Arts и Ubisoft и специализировавшаяся обычно на «движке» Unreal Engine. Компания заявила, что её инструмент позволит создавать миры размером до 60 квадратных миль (около 96 кв. км). В августе 2022 года разработчики представили трейлер, демонстрирующий возможности Menyr.