Якутск, , 07:15 — REGNUM На борту самолёта «Полярных авиалиний», который летел из посёлка Усть-Куйга в Якутск на одном двигателе, находились 32 пассажира и пять членов экипажа. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по факту этого инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе ведомства.

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» (сс)Regis Sibille

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В том числе в самолёте летели четыре ребёнка. На борту также находился груз. Посадку в аэропорту Якутска следственное управление называет вынужденной.

«В результате авиационного инцидента никто не пострадал, судно повреждений не получило. В настоящее время все пассажиры эвакуированы», — отметили в ведомстве.

Проверка проводится по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщало ИА REGNUM, рейс из посёлка Усть-Куйга в Якутск авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнялся в сложных условиях в связи проблемами, возникшими в одном из двигателей. Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал.