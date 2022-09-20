Пекин, , 07:09 — REGNUM Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала Соединенные Штаты полностью понять чрезвычайно важный и крайне деликатный характер тайваньского вопроса после того, как президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут защищать Тайвань от материковой части Китая, передает 19 сентября газета China Daily.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай сожалеет и решительно выступает против замечаний, сделанных президентом США, и сделал строгие заявления США», — заявила Мао на ежедневном пресс-брифинге.

Замечания Байдена прозвучали через несколько дней после того, как Комитет Сената США по международным отношениям одобрил «Закон о политике Тайваня», который значительно увеличил бы военную поддержку острова со стороны США.

По словам Мао, эти замечания серьезно нарушили принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике и послали ошибочные сигналы сепаратистским силам независимости Тайваня.

Мао призвала США серьезно выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и разумно и должным образом решать вопросы, связанные с Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и миру и стабильности через Тайваньский пролив.

Отметив, что достижение полного воссоединения родины является общим стремлением и священным долгом всего китайского народа, Мао сказала, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с предельной искренностью и усилиями.

«Но Китай никогда не потерпит никаких действий, направленных на раскол страны, и оставляет за собой все варианты принятия необходимых мер», — подчеркнула она.

Мао предупредила, что никто не должен становиться против 1,4-миллиардного китайского народа.

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность страны», — заяила она.

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь также призвала Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

«В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — добавила Чжу.

Она подчеркнула, что принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений, призвав при этом США с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем.

Чжу также выступила с суровым предупреждением властям Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявив, что их попытка заручиться поддержкой США в реализации программы независимости обречена на провал.