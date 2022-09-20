Пекин, 20 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала Соединенные Штаты полностью понять чрезвычайно важный и крайне деликатный характер тайваньского вопроса после того, как президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут защищать Тайвань от материковой части Китая, передает 19 сентября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай сожалеет и решительно выступает против замечаний, сделанных президентом США, и сделал строгие заявления США», — заявила Мао на ежедневном пресс-брифинге.

Замечания Байдена прозвучали через несколько дней после того, как Комитет Сената США по международным отношениям одобрил «Закон о политике Тайваня», который значительно увеличил бы военную поддержку острова со стороны США.

По словам Мао, эти замечания серьезно нарушили принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике и послали ошибочные сигналы сепаратистским силам независимости Тайваня.

Мао призвала США серьезно выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и разумно и должным образом решать вопросы, связанные с Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и миру и стабильности через Тайваньский пролив.

Отметив, что достижение полного воссоединения родины является общим стремлением и священным долгом всего китайского народа, Мао сказала, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с предельной искренностью и усилиями.

«Но Китай никогда не потерпит никаких действий, направленных на раскол страны, и оставляет за собой все варианты принятия необходимых мер», — подчеркнула она.

Мао предупредила, что никто не должен становиться против 1,4-миллиардного китайского народа.

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность страны», — заяила она.

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь также призвала Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

«В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — добавила Чжу.

Она подчеркнула, что принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений, призвав при этом США с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем.

Чжу также выступила с суровым предупреждением властям Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявив, что их попытка заручиться поддержкой США в реализации программы независимости обречена на провал.