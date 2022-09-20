Шагонар, Тыва, 20 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Туве с 15 сентября стартовал отопительный сезон. Согласно графику, централизованное отопление запущено в Кызыле, Хову-Аксы и Чаа-Холе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Батарея

По словам и. о. министра топлива и энергетики республики Владимира Фунтикова, в двух последних населённых пунктах тепло подали почти во все объекты и жилые дома. Исключением стали единичные объекты, где пока не завершены ремонтные работы.

«В Шагонаре при запуске котельной проявились неисправности, из-за которых процесс пришлось приостановить. Однако уже через сутки запуск повторили. Сегодня там подключена уже практически половина абонентов», — добавили в правительстве.

В городе Ак-Довураке отопление дали 19 сентября. К этому числу в столице республики подключены практически все социальные учреждения и началось поэтапное подключение остальных потребителей.