Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах инспекторы территориального управления Росрыболовства с начала 2022 года провели более 3 тыс. проверок. Только за последнюю неделю в ходе 157 контрольных мероприятий было выявлено 67 нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Fas.gov.ru Штраф

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Всего с начала 2022 года было проведено 3038 контрольных мероприятий, выявлено 1634 нарушения. Сумма наложенных на браконьеров штрафов составила 3,928 млн рублей. Инспекторы изъяли 1273 единицы орудий незаконной рыбалки, 48 транспортных средств и 3,4 тонны водных биологических ресурсов. Сумма общего ущерба превысила 14 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Вилючинска, которые скупили более 1 тонны незаконно добытой икры-сырца.