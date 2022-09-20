Анкара, , 07:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин стремится как можно скорее разрешить ситуацию с б. УССР, и киевскому режиму следует занять схожую с Москвой позицию. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS,

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее провел с российским лидером переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Эрдоган полагает, что развитие ситуации движется в благоприятном направлении.

По его словам, «друзья Анкары» выполняют «техническое измерение» протекающего процесса. Глава Турции добавил, что также ведется подробный диалог, касающийся экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена добиваться урегулирования конфликта между Киевом и Москвой через дипломатию и переговоры.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган намерен добиваться урегулирования конфликта между Киевом и Москвой