Оренбургский район, Оренбургская область, 20 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Под Оренбургом ночью 19 сентября разыгралась кровавая драма. От вооружённого нападения пострадали три человека. Есть погибший, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

(сс) niekverlaan С ножом

В одном из домов в посёлке Пригородный мужчина напал с ножом на супругов (63 года и 50 лет) и их друга (51 год). Последний скончался на месте. Семейная пара госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в СУ СКР по Оренбуржью, вооружённое нападение совершено на почве бытовой ссоры. По факту покушения на убийства трёх человек возбудили уголовное дело. В настоящее время задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в причастности к преступлению.