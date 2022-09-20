Токио, , 07:04 — REGNUM Тайфун «Нанмадол», который за двое суток прошёл по значительной части территории Японии, привёл к гибели двух человек, при одном пропавшем без вести и более 120 пострадавших. Об этом 20 сентября сообщает телеканал NHK.

Тайфун в Японии sbs.com.au

В настоящее время «Нанмадол» находится в районе префектуры Иватэ на побережье Тихого океана, куда он прошёл от берегов префектуры Ниигата на побережье Японского моря, и продолжает следовать в северо-восточном направлении со скоростью порядка 75 км/ч. В эпицентре тайфуна скорость ветра составляет 25 м/с, при порывах до 35 м/с.

В части районом Японии, откуда тайфун уже ушёл, до настоящего времени сохраняется действие предупреждений о сильном ветре, опасности оползней и разливе рек. В центральной и северо-восточной частях страны на побережье ожидаются волнах высотой до 6-7 метров, на некоторых маршрутах отменены паромы.

Как сообщало ИА REGNUM, минимум 41 человек пострадал из-за тайфуна «Нанмадол», который обрушился на японский остров Кюсю.

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