Якутск, 20 сентября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Рейс из посёлка Усть-Куйга в Якутск авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнялся в сложных условиях в связи проблемами, возникшими в одном из двигателей. Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе авиакомпании.

(сс)Regis Sibille Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии»

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«При выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Усть-Куйга-Якутск АК «Полярные авиалинии» у воздушного судна Ан-24 изменились параметры работы левого двигателя», — отметила пресс-служба авиаперевозчика.

Региональные СМИ подчёркивают, что на одном двигателе воздушное судно летело в течение двух часов. Росавиация проводит проверку инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тель-Авиве совершил посадку на одном двигателе самолет авиакомпании Israir, следовавший рейсом из Сочи. На борту самолета А320 находились 118 пассажиров.