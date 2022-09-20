Омск, 20 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Салюта в честь 200-летия Омской области не будет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение принял губернатор региона Александр Бурков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

«Что касается салюта, то я принял решение его отменить — сейчас не время для залпов. Но я уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его от нацистской нечисти», — написал Бурков 20 сентября в своём телеграм-канале.

При этом праздник в честь юбилея региона состоится всё равно. По словам Буркова, для жителей и гостей области готовят большой фестиваль муниципальных районов. Ремесленники, музыканты, кулинары и артисты представят на народных гуляниях свои достижения. Будут работать тематические фото- и гастрозоны, площадки, мастер-классы.

Бурков пригласил всех желающих на День Омской области 1 октября. Завершится мероприятие бесплатным концертом группы «Любэ».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области отменили праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за его неуместности на фоне спецоперации.

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